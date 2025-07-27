فيديو صادم يقود مباحث السلام لعصابة الإستروكس

الأحد 27 يوليو 2025

08:34 م الأحد 27 يوليو 2025

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات مباحث العاصمة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ترويج عدد من الأشخاص للمواد المخدرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان السلام وبحوزتهم كمية لمخدر الإستروكس، فرد خرطوش ومبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، واتخذت الشرطة الإجراءات القانونية.