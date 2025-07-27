"إنت متعرفيش أنا مين؟".. أمن الجيزة يكشف ملابسات فيديو أكتوبر

كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ملابسات مقطع فيديو متداول تضمن الادعاء باصطدام قائد سيارة بسيارة سيدة وزعم مستقلها بنفوذ أحد أقاربه.

أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها ومرافقه مصمم جرافيك وعامل مقيمان بمحافظة الجيزة، وبمواجهتهما أقرا بأنه حال سيرهما بمنطقة حدائق أكتوبر فوجئا بقدوم سيارة ملاكى قيادة سيدة من الجانب الأيمن أوشكت على الاصطدام بهما فحدثت مشادة كلامية بينهم.

وادعى على إثرها مستقل السيارة نفوذ أحد أقاربه لترهيبها، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها ومرافقه.