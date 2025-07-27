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مأساة على القضبان.. قطار العياط يدهس حلم طفلة في حضن والدها

06:24 م الأحد 27 يوليه 2025

مزلقان سكة حديد

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كتب - محمد شعبان:

لقي أب وابنته مصرعهما تحت عجلات القطار بمزلقان المتانيا بمركز العياط جنوب الجيزة، اليوم الأحد.

تلقى اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم قطار بالمزلقان المشار إليه.

انتقل رجال المباحث تحت إشراف اللواء علاء فتحي مدير مباحث الجيزة، وتبين اصطدام قطار بأب وابنته في أثناء عبورهما المزلقان مما أسفر عن مصرعهما.

نقلت الجثتان إلى مشرحة العياط تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

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