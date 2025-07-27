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تعميم نشرة أمنية للتعرف على "غريقة الوراق".. والتحريات تفحص بلاغات التغيب

03:15 م الأحد 27 يوليو 2025

قوات الإنقاذ النهري - أرشيفية

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كتب- صابر المحلاوي:

تواصل الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف غموض العثور على جثمان فتاة مجهولة الهوية طافية بمياه نهر النيل بمنطقة الوراق، حيث جرى تعميم نشرة تحتوي على أوصاف المتوفاة وصورها على أقسام الشرطة بكافة أنحاء الجمهورية، في محاولة للتوصل لهويتها.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثمان فتاة طافية بمجرى نهر النيل أمام دائرة قسم شرطة الوراق، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم، وتم الاستعانة بقوات الإنقاذ النهري لانتشال الجثة.

وبعد مناظرة الجثمان بمعرفة رجال الشرطة وفريق من النيابة، تبيّن أن الفتاة في العقد الثاني من العمر، ولا تحمل أي إثباتات شخصية. وتم نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة.

ويفحص فريق البحث الجنائي بلاغات التغيب المُحرّرة مؤخرًا في أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية، مع التركيز على الحالات التي تطابق مواصفات الجثمان، تمهيدًا لتحديد هوية المتوفاة، والوقوف على ملابسات الوفاة وما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

في السياق ذاته، ناشدت الجهات المعنية المواطنين ممن لديهم بلاغات فقد أو تغيب، التوجه لأقرب قسم شرطة في حال الاشتباه في أن الفتاة تعود لأحد ذويهم، مع استمرار التحقيقات لحين الوصول إلى هوية الفتاة وكشف ملابسات الواقعة.

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الأجهزة الأمنية مياه نهر النيل غريقة الوراق كشف غموض جثمان فتاة
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