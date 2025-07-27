جريمة على رصيف القطار.. والداخلية تكشف التفاصيل | فيديو

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تضرر أحد الأشخاص – مصاب بجروح – من قيام 3 أشخاص بالتعدي عليه بسلاح أبيض وسرقته، أثناء تواجده بإحدى محطات القطارات بمحافظة القليوبية.

وبالفحص، تبين ورود بلاغ إلى مركز شرطة شبين القناطر من (حداد – مقيم بدائرة المركز)، أفاد فيه بأنه أثناء تواجده بمحطة قطار "نُوى" بدائرة المركز، قام ثلاثة أشخاص – كان بحوزة أحدهم سلاح أبيض – باستيقافه والتعدي عليه بالضرب، والاستيلاء على حافظة نقوده، ولاذوا بالفرار.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم من المقيمين بدائرة المركز، وعُثر بحوزتهم على (المبلغ المالي المستولى عليه – السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة).

وبمواجهتهم، أقرّوا بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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