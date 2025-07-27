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ضبط عامل سرق مطعمه وأشعل النار لإخفاء جريمته في السلام

01:14 م الأحد 27 يوليه 2025

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كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات ما ورد لقسم شرطة السلام أول من بلاغ مالك مطعم كائن بدائرة القسم، أفاد فيه بنشوب حريق داخل المطعم، وأنه عقب إخماد النيران بمساعدة الأهالي، اكتشف سرقة مبلغ مالي من داخل المحل.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عامل بالمطعم ومقيم بمحافظة القليوبية.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه كان على علم بوجود المبلغ المالي داخل المطعم، فانتظر بأحد المقاهي لحين تأكده من قيام المالك بغلق المحل، ثم قام بكسر الباب الحديدي وسرقة المبلغ المالي، وسكب كمية من البنزين وأضرم النيران بالمكان ولاذ بالفرار.

وقد تم ضبط المبلغ المالي المستولى عليه بإرشاده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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مطعم حريق قسم شرطة السلام أول
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