سائق "توك توك" يتحرش بسيدة في البساتين.. والداخلية تكشف التفاصيل

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة تحرش، بعد تلقّي قسم شرطة البساتين بلاغًا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، تتهم فيه سائق مركبة "توك توك" بالتحرش بها أثناء سيرها في الشارع محل سكنها.

وبالفحص وجمع المعلومات، تم تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبيّن أنه يقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.