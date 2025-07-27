قبل بيعها في السوق السوداء.. ضبط 6 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعم بمخابز

كتب – علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، وبالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاته التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية والمخالفات في الأسواق.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط نحو 6 أطنان من الدقيق الأبيض والدقيق البلدي المدعم، قبل ترويجها في السوق السوداء، وذلك ضمن عدد من القضايا التي تم رصدها في مجال المخابز السياحية والحرة والمدعمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع المضبوطة، في إطار استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، أو بيعه بأعلى من السعر المقرر، إلى جانب عدم الإعلان عن الأسعار.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية، لمواجهة التلاعب في أسعار السلع الأساسية، خاصة الخبز، سواء الحر أو المدعم، وضبط الأسواق ومنع تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.