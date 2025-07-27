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16 ساعة بدون مياه.. أهالي فيصل يستغيثون: "فين المسؤولين؟"

12:35 م الأحد 27 يوليه 2025

قطع المياه - ارشيفية

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كتب- أحمد أبو النجا:

شهدت مناطق عدة في نطاق حي فيصل بمحافظة الجيزة انقطاعات في مياه الشرب لفترات طويلة تخطت في بعض الأماكن 16 ساعة متواصلة، ووصلت في مناطق أخرى إلى عدة أيام، دون سابق إنذار أو بيان توضيحي من الجهات المختصة.

وعبّر مواطنون عن استيائهم من تكرار الأزمة، خاصة في ظل موجة الحر الحالية، مؤكدين أن المياه لم تصل إلى منازلهم منذ ظهر أمس، فيما أشار آخرون إلى أنها مقطوعة منذ فجر اليوم، أو حتى منذ ليل الجمعة الماضي، دون أي تواصل من الشركة القابضة لمياه الشرب أو مسؤولي الحي.

وفي رصد ميداني شمل عددًا من تعليقات السكان على وسائل التواصل الاجتماعي، أفاد أهالي شارع الملكة، شارع الأربعين، شارع الطوابق، شارع الفادي، شارع الريحاني، اللبيني، حسن محمد، ترسا، المطبعة، الدكتور لاشين، والطالبية، رصد مصراوي انقطاع المياه منذ فترات متفاوتة تتراوح بين 16 ساعة إلى أكثر من 5 أيام في بعض المناطق.

وقالت مواطنة: "من امبارح الضهر لحد دلوقتي مفيش نقطة ميه... حسبي الله ونعم الوكيل فيهم."

وأضافت أخرى: "إحنا في شارع الملكة، الميه مقطوعة من امبارح ومحدش بيقول في إيه. الدنيا حر، ومش عارفين نعيش!"

كما اشتكى أحد الأهالي قائلًا: "إحنا في الطوابق بقالنا يومين مفيش ميه، وبنشتري مياه معدنية حتى للحمام... حد يتحرك!"

وأكدت إحدى المشاركات من منطقة اللبيني: "الميه قاطعة من الجمعة الساعة 12 بالليل لحد النهارده، ومفيش أي رد من الشركة أو الحي."

رد محافظة الجيزة

وطالب الأهالي بسرعة تدخل المسؤولين في شركة مياه الشرب وهيئة الصرف الصحي، وتوضيح أسباب الانقطاع ومواعيد عودة الخدمة، خاصة مع تكرار الأزمة بشكل شبه يومي في أغلب أحياء فيصل، ما يمثل ضغطًا كبيرًا على الأسر ويهدد الصحة العامة.

من جانبها، أعلنت محافظة الجيزة أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بالتعاون مع الجهات المعنية، تقوم بتنفيذ أعمال إصلاح العطل المفاجئ بمحطة محولات جزيرة الدهب، وهي من المحطات الرئيسية على مستوى المحافظة.

وتسبب الخلل الفني في انسحاب الجهد من إحدى دوائر المحطة بجهد 220 ك.ف، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق، شملت: العمرانية، الهرم، فيصل، جزيرة الدهب، والحوامدية، مما ترتب عليه تأثر وصول المياه بصورة طبيعية إلى تلك القطاعات.

وأوضحت المحافظة أن أعمال الإصلاح من المقرر الانتهاء منها خلال ساعة، يعقبها إعادة إطلاق التيار الكهربائي إلى المناطق المتضررة، بما في ذلك محطات المياه والمنشآت الحيوية، تمهيدًا لانتظام ضخ المياه تدريجيًا.

ويتابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، ميدانيًا وعن كثب، سير أعمال الإصلاح، للتأكد من سرعة إنهائها وضمان عودة الخدمات الحيوية للمواطنين في أسرع وقت.

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