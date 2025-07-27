4 أعراض في بيان النيابة كشفت حقيقة وفاة "أطفال دلجا" الغامضة

كتب ـ رمضان يونس:

تواصل النيابة العامة، التحقيقات في واقعة وفاة 6 أطفال أشقاء في إحدى قرى دير مواس بالمنيا، والمعرفة إعلاميًا بـ"أطفال دلجا" اللذين رحلوا في ظروف غامضة واحدًا تلو الآخر داخل المستشفى، عقب ظهور أعراض مرضية غريبة لم تحدد بعد.

وذكرت النيابة العامة، أن الأعراض التي ظهرت على "أطفال دلجا" الستة، تمثلت في القيء، والحمى، والتشنجات، واضطراب مستوى الوعي، مؤكدًا أن وفاة الأب بنفس الأعراض أثار شبهة وجود سبب غير طبيعي للوفاة، الأمر الذي أستدعى إلى استخراج جثامين الأطفال عقب دفنهم، وذلك لتوقيع الكشف الطبي "تشريح الجثامين"، وسحب عينات حشوية ودموية. تمهيدًا لتحليلها بالمعامل المركزية والفنية المختصة، لبيان مدى احتوائها على أية مواد سامة من عدمه.

واستمعت النيابة العامة إلى شهادات عددٍ من ذوي الأطفال وأقاربهم، بعدما أجرت معاينة لمحل إقامة الأسرة، فيما كشفت تقارير مصلحة الطب الشرعي عن احتواء العينات المأخوذة من الأطفال على مادة من المبيدات الحشرية.

لذا؛ أمرت النيابة العامة إدارة البحث الجنائي بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وسيتم إعلان ما تسفر عنه التحقيقات فور الانتهاء منها.