إعلان

في بيان رسمي.. النيابة تكشف السبب وراء وفاة عدد من الأطفال ووالدهم بالمنيا

12:16 ص الأحد 27 يوليه 2025

النيابة العامة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت النيابة العامة أن الوفاة المفاجئة لستة أطفال أشقاء ووالدهم بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا، جاءت نتيجة تسمم بمادة سامة من المبيدات الحشرية، وفقًا لتقارير مصلحة الطب الشرعي.

وتباشر النيابة العامة التحقيقات في الواقعة التي بدأت بظهور أعراض مرضية متشابهة على الأطفال تمثلت في القيء، الحمى، التشنجات، واضطراب في الوعي، أعقبها وفاتهم تباعًا عقب نقلهم إلى المستشفى، ثم وفاة والدهم لاحقًا بالأعراض نفسها، ما أثار شبهة جنائية.

وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة محل إقامة الأسرة، واستمع إلى أقوال عدد من أقارب المتوفين، وقررت النيابة ندب مصلحة الطب الشرعي لتشريح الجثامين وسحب العينات الحشوية والدموية لفحصها بالمعامل المركزية والفنية المتخصصة.

وبعد ورود تقارير الطب الشرعي، التي أكدت وجود مادة سامة من المبيدات الحشرية في أجساد الأطفال، أمرت النيابة إدارة البحث الجنائي بسرعة إجراء التحريات لكشف ظروف وملابسات الواقعة.

وأكدت النيابة العامة أنها تواصل تحقيقاتها، وأنه سيتم الإعلان عما تسفر عنه التحريات فور الانتهاء منها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النيابة العامة أطفال ديرمواس المبيدات الحشرية المنيا مصلحة الطب الشرعي وفاة أطفال أشقاء ووالدهم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تغييرات كبرى في القاهرة والجيزة والقليوبية.. وجوه أمنية جديدة لقيادة العاصمة
عاطف خالد للأمن الوطني وأبوشميلة للجيزة.. حركة تنقلات الداخلية 2025
برقم الجلوس.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2025