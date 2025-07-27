كتب- صابر المحلاوي:

كشفت النيابة العامة أن الوفاة المفاجئة لستة أطفال أشقاء ووالدهم بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا، جاءت نتيجة تسمم بمادة سامة من المبيدات الحشرية، وفقًا لتقارير مصلحة الطب الشرعي.

وتباشر النيابة العامة التحقيقات في الواقعة التي بدأت بظهور أعراض مرضية متشابهة على الأطفال تمثلت في القيء، الحمى، التشنجات، واضطراب في الوعي، أعقبها وفاتهم تباعًا عقب نقلهم إلى المستشفى، ثم وفاة والدهم لاحقًا بالأعراض نفسها، ما أثار شبهة جنائية.

وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة محل إقامة الأسرة، واستمع إلى أقوال عدد من أقارب المتوفين، وقررت النيابة ندب مصلحة الطب الشرعي لتشريح الجثامين وسحب العينات الحشوية والدموية لفحصها بالمعامل المركزية والفنية المتخصصة.

وبعد ورود تقارير الطب الشرعي، التي أكدت وجود مادة سامة من المبيدات الحشرية في أجساد الأطفال، أمرت النيابة إدارة البحث الجنائي بسرعة إجراء التحريات لكشف ظروف وملابسات الواقعة.

وأكدت النيابة العامة أنها تواصل تحقيقاتها، وأنه سيتم الإعلان عما تسفر عنه التحريات فور الانتهاء منها.