كتب- علاء عمران:

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات الشرطة السنوية لعام 2025، والتي شهدت تغييرات بارزة في القيادات الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في إطار خطة الوزارة لتحديث الدماء وضخ عناصر ذات كفاءة عالية في مواقع المسؤولية.

وجاءت أبرز ملامح الحركة في الجيزة كالتالي:

اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعدًا للوزير ومديرًا لأمن الجيزة، خلفًا للواء سامح الحميلي الذي تم إحالته للمعاش.

اللواء علاء فتحي، مديرًا للإدارة العامة لمباحث الجيزة، ويُعد من القيادات البارزة في العمل الجنائي، ويتمتع بسجل مهني حافل بالنجاحات في مكافحة الجريمة وضبط التشكيلات العصابية.

اللواء هاني شعراوي، نائبًا لمدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وله باع طويل في العمل الميداني والتعامل مع القضايا النوعية.

اللواء أحمد الوتيدي، نائبًا لمدير المباحث، من الكفاءات الأمنية التي أثبتت قدراتها في ملفات التحريات الجنائية ومتابعة الجرائم المنظمة.

اللواء محمد أمين، مديرًا للمباحث الجنائية، خبرة واسعة في إدارة القضايا الجنائية الكبرى وتحقيق أعلى نسب كشف للجرائم.

تأتي هذه التغييرات في ظل حرص وزارة الداخلية على مواصلة خططها في تحديث القيادات وتحقيق أعلى مستويات التأمين للمواطنين في محافظة الجيزة، باعتبارها واحدة من أكبر وأهم المحافظات على مستوى الجمهورية من حيث التحديات الأمنية.