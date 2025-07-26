من قلب الصعيد إلى قمة جهاز الأمن العام.. من هو اللواء محمود أبو عمرة؟

كتب- علاء عمران:

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات الشرطة السنوية لعام 2025، والتي تضمنت تجديد الثقة لـ اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير للأمن العام.

ويُعد أبو عمرة واحدًا من القيادات الأمنية البارزة داخل جهاز الشرطة، إذ يتمتع بمسيرة مهنية حافلة بدأها من قلب العاصمة القاهرة، ومر بمحطات ميدانية هامة أهلته لتولي واحد من أخطر وأهم الملفات الأمنية في الوزارة.

ولد اللواء محمود أبو عمرة في مركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، وتخرج من كلية الشرطة، حيث التحق منذ بداياته بالعمل في مباحث القاهرة، وشغل عدة مواقع داخل أقسام شرطة مصر القديمة وروض الفرج، وهو ما منحه خبرات متنوعة في التعامل مع القضايا الجنائية المعقدة.

وبرز اسمه في العمل الجنائي عقب توليه رئاسة مباحث قسم قصر النيل، وهو أحد أكثر الأقسام حساسيةً في قلب العاصمة، لما له من خصوصية في ملف الأمن العام والأنشطة غير المشروعة.

تميّز أبو عمرة بالكفاءة والانضباط، وهو ما دفع الوزارة للاستعانة به في مهام متعددة خلال السنوات الماضية، إلى أن تولى لاحقًا مسؤولية عدد من قطاعات الأمن بالمحافظات، كان أبرزها قيادته لمديرية أمن الإسكندرية، حيث حقق فيها نتائج أمنية إيجابية في ملفات كبرى مثل مكافحة الجريمة المنظمة وضبط الخارجين عن القانون.

ويأتي تعيينه في منصب مساعد الوزير للأمن العام تتويجًا لمسيرته الطويلة، وثقة كبيرة من القيادة الأمنية في شخصه، لما يحظى به من سجل مشرف في الأداء الميداني والقيادي.