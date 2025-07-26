كتب- صابر المحلاوي:

أجرت وزارة الداخلية حركة تنقلات موسعة شملت مديري الأمن في محافظات القاهرة الكبرى، في إطار تطوير المنظومة الأمنية وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الميدانية.

وشهدت الحركة تعيين:

اللواء طارق راشد مساعدًا للوزير مديرًا لأمن القاهرة، مع تجديد الثقة في استمراره لقيادة الملف الأمني بالعاصمة.

-اللواء محمد مجدي عويس عطا الله شميله مساعدًا للوزير مديرًا لأمن الجيزة، خلفًا للواء سامح الحميلي الذي أُحيل للتقاعد.

-اللواء أشرف السيد محمد جاب الله مساعدًا للوزير مديرًا لأمن القليوبية.

-اللواء/ عاطف عبدالعزيز محمد خالد – مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى .

-اللواء/ محمود أبو عمرة مساعدا للوزير للأمن العام.

وتأتي هذه التغييرات ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز السيطرة الأمنية في نطاق القاهرة الكبرى، ودعم المديريات بقيادات ميدانية ذات خبرة واسعة في إدارة الأزمات والمواقف الطارئة.

وأكدت مصادر أمنية أن الحركة راعت التوازن بين تجديد الدماء والحفاظ على عناصر الخبرة، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الاستقرار الأمني وخدمة المواطنين بكفاءة واحترافية.