حركة الشرطة 2025.. اللواء محمد زهير يقود قطاع مكافحة المخدرات

كتب- صابر المحلاوي:

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات وترقيات ضباط الشرطة لعام 2025، والتي جاءت في إطار مواصلة تطوير آليات العمل الأمني، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، وتعزيز جهود الوزارة في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها.

وشملت الحركة تعيين اللواء محمد زهير عبد الحميد منصور في منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وذلك خلفًا للواء الذي بلغ السن القانونية للمعاش.

يأتي هذا الاختيار في ضوء الخبرات الأمنية الواسعة التي يتمتع بها اللواء محمد زهير في ملفات مكافحة الجريمة المنظمة، وحرص الوزارة على الدفع بقيادات ميدانية ذات كفاءة عالية قادرة على التصدي لخطر المخدرات وانتشار الأسلحة غير المرخصة، لما لهما من تأثير مباشر على أمن واستقرار المجتمع.

وتؤكد وزارة الداخلية أن الحركة الجديدة راعت تصعيد القيادات الشابة والاستفادة من الكفاءات في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع مكافحة المخدرات، في ظل ما يشهده العالم من تطور مستمر في أساليب الاتجار والترويج، لا سيما عبر الوسائط الإلكترونية.

كما جاء اختيار اللواء محمد زهير انسجامًا مع سياسة الدولة في ضخ دماء جديدة بقطاعات إنفاذ القانون، لتعظيم الأداء الأمني، وضمان تحقيق أعلى معدلات النجاح في مكافحة الجريمة، والحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم.

وجاء في التعيينات الجديدة في الحركة:

-لواء/ ياسر سيد محمد الحديدى – مساعد الوزير لقطاع شئون الضباط .

-لواء/ شريف رءوف زكي عبدالرازق – مساعد الوزير لقطاع الأمن .

-لواء/ محمد أبو الليل أمين محمد – مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد .

-لواء/ وليد جميل محمد الوكيل – مساعد الوزير لقطاع الرعاية الإجتماعية .

-لواء/ إبراهيم ملك إبراهيم عبدالمسيح – مساعد الوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار .

-لواء/ نضال إبراهيم يوسف عبدالقادر – مساعد الوزير لأكاديمية الشرطة .

-لواء/ محمد مجدي عويس عطا الله شميله – مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

-لواء/ عماد الدين صديق عبدالفتاح عبدالله – مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة .

-لواء/ مهند محمد المأمون أحمد العرضى – مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ .

-لواء/ محمد منصور إبراهيم الباز – مساعد الوزير لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.

-لواء/ محمد فتح الله غازى إبراهيم – مساعد الوزير لقطاع الأمن الإقتصادى .

-لواء/ حسام عبدالعزيز محمد محمود – مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية .

-لواء/ شريف زهير محمد حاتم – مساعد الوزير لقطاع التدريب .

-لواء/ عاطف عبدالعزيز محمد خالد – مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى .

-لواء/ محمد إبراهيم فؤاد عبدالخالق الجندى – مساعد الوزير لقطاع الأمانة العامة .

-لواء/ محمد زهير عبدالحميد منصور – مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة .

-لواء/ أشرف السيد محمد جاب الله – مدير أمن القليوبية .

-لواء/ أسامة نصر جلال عبدالمولى – مدير أمن الغربية .

-لواء/ علاء الدين عامر يونس أحمد – مدير أمن المنوفية .

-لواء/ رشاد فاروق محمد رشاد أحمد سليمان – مدير أمن الإسكندرية .

-لواء/ سامح محمد عادل عبدالرؤوف عبدالسلام – مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى .

- لواء/ حاتم محمد عبدالفتاح نصار – مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري.

-لواء/ حاتم حسن أحمد على – مدير أمن المنيا .

-لواء/ رفيق عبدالحميد عبدالتواب الخولي – مدير الإدارة العامة للانتخابات العامة.

-لواء/ عصام صلاح الدين أحمد هلال – مدير أمن الدقهلية.

-لواء/ عبدالله عبد الهادى جلال عبدالله عصر – مدير أمن أسوان.

-لواء/ محمد حامد هشام أحمد – مدير أمن قنا.

-لواء / أيمن عادل يس الحمزاوي – مدير أمن البحر الأحمر.

-لواء/ محمد محمد خليل الجمسى – مدير أمن بورسعيد .

-لواء/ طارق محمد رجب مصطفى شرابى – مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية .

-لواء/ مفيد فوزي عبدالحميد العطوى – مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات .

- لواء/ تامر خليل حسين خليل – مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية .