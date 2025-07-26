حركة الشرطة 2025.. تعيين اللواء حسام عبدالعزيز لقطاع الحماية المجتمعية

كتب- صابر المحلاوي:

أصدر وزير الداخلية قرارًا بتعيين اللواء حسام عبدالعزيز محمد محمود مساعدًا للوزير لقطاع الحماية المجتمعية، وذلك ضمن حركة تنقلات وترقيات ضباط الشرطة لعام 2025.

وجاءت الحركة هذا العام مواكبة لمتطلبات المرحلة الحالية، وسعيًا لتعزيز قدرات وزارة الداخلية في مختلف القطاعات، ورفع كفاءة الأداء الأمني والخدمي. وشملت الحركة الدفع بقيادات مشهود لها بالكفاءة والخبرة في مواقع المسؤولية، وعلى رأسهم اللواء حسام عبدالعزيز، الذي تولى ملف الحماية المجتمعية، أحد القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية المرتبطة بحقوق الإنسان وتأهيل النزلاء والدمج المجتمعي.

وتسعى الوزارة من خلال هذه التغييرات إلى تعزيز مفهوم الأمن الشامل وتطوير منظومة العمل الأمني وفقًا للمعايير الحديثة، بما يحقق الاستقرار ويحفظ كرامة المواطن ويعزز ثقة المجتمع في المؤسسة الأمنية.

وجاء في التعيينات الجديدة في الحركة:

-لواء/ ياسر سيد محمد الحديدى – مساعد الوزير لقطاع شئون الضباط .

-لواء/ شريف رءوف زكي عبدالرازق – مساعد الوزير لقطاع الأمن .

-لواء/ محمد أبو الليل أمين محمد – مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد .

-لواء/ وليد جميل محمد الوكيل – مساعد الوزير لقطاع الرعاية الإجتماعية .

-لواء/ إبراهيم ملك إبراهيم عبدالمسيح – مساعد الوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار .

-لواء/ نضال إبراهيم يوسف عبدالقادر – مساعد الوزير لأكاديمية الشرطة .

-لواء/ محمد مجدي عويس عطا الله شميله – مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

-لواء/ عماد الدين صديق عبدالفتاح عبدالله – مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة .

-لواء/ مهند محمد المأمون أحمد العرضى – مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ .

-لواء/ محمد منصور إبراهيم الباز – مساعد الوزير لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.

-لواء/ محمد فتح الله غازى إبراهيم – مساعد الوزير لقطاع الأمن الإقتصادى .

-لواء/ حسام عبدالعزيز محمد محمود – مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية .

-لواء/ شريف زهير محمد حاتم – مساعد الوزير لقطاع التدريب .

-لواء/ عاطف عبدالعزيز محمد خالد – مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى .

-لواء/ محمد إبراهيم فؤاد عبدالخالق الجندى – مساعد الوزير لقطاع الأمانة العامة .

-لواء/ محمد زهير عبدالحميد منصور – مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة .

-لواء/ أشرف السيد محمد جاب الله – مدير أمن القليوبية .

-لواء/ أسامة نصر جلال عبدالمولى – مدير أمن الغربية .

-لواء/ علاء الدين عامر يونس أحمد – مدير أمن المنوفية .

-لواء/ رشاد فاروق محمد رشاد أحمد سليمان – مدير أمن الإسكندرية .

-لواء/ سامح محمد عادل عبدالرؤوف عبدالسلام – مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى .

- لواء/ حاتم محمد عبدالفتاح نصار – مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري.

-لواء/ حاتم حسن أحمد على – مدير أمن المنيا .

-لواء/ رفيق عبدالحميد عبدالتواب الخولي – مدير الإدارة العامة للانتخابات العامة.

-لواء/ عصام صلاح الدين أحمد هلال – مدير أمن الدقهلية.

-لواء/ عبدالله عبد الهادى جلال عبدالله عصر – مدير أمن أسوان.

-لواء/ محمد حامد هشام أحمد – مدير أمن قنا.

-لواء / أيمن عادل يس الحمزاوي – مدير أمن البحر الأحمر.

-لواء/ محمد محمد خليل الجمسى – مدير أمن بورسعيد .

-لواء/ طارق محمد رجب مصطفى شرابى – مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية .

-لواء/ مفيد فوزي عبدالحميد العطوى – مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات .

- لواء/ تامر خليل حسين خليل – مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية .