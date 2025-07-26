مديرو الأمن الجدد بالمحافظات.. دماء جديدة في حركة الشرطة 2025

كتب- صابر المحلاوي:

شملت حركة تنقلات وزارة الداخلية 2025 تعيين عدد من مديري الأمن في المحافظات، ضمن خطة الوزارة لتحديث البنية القيادية وتعزيز السيطرة الأمنية في الميدان.

وجاء في التعيينات الجديدة في الحركة:

-لواء/ محمد أبو الليل أمين محمد – مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد .

-لواء/ أشرف السيد محمد جاب الله – مدير أمن القليوبية .

-لواء/ أسامة نصر جلال عبدالمولى – مدير أمن الغربية .

-لواء/ علاء الدين عامر يونس أحمد – مدير أمن المنوفية .

-لواء/ رشاد فاروق محمد رشاد أحمد سليمان – مدير أمن الإسكندرية .

-لواء/ سامح محمد عادل عبدالرؤوف عبدالسلام – مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى .

- لواء/ حاتم محمد عبدالفتاح نصار – مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري.

-لواء/ حاتم حسن أحمد على – مدير أمن المنيا .

-لواء/ رفيق عبدالحميد عبدالتواب الخولي – مدير الإدارة العامة للانتخابات العامة.

-لواء/ عصام صلاح الدين أحمد هلال – مدير أمن الدقهلية.

-لواء/ عبدالله عبد الهادى جلال عبدالله عصر – مدير أمن أسوان.

-لواء/ محمد حامد هشام أحمد – مدير أمن قنا.

-لواء / أيمن عادل يس الحمزاوي – مدير أمن البحر الأحمر.

-لواء/ محمد محمد خليل الجمسى – مدير أمن بورسعيد .

-لواء/ طارق محمد رجب مصطفى شرابى – مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية .

-لواء/ مفيد فوزي عبدالحميد العطوى – مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات .

- لواء/ تامر خليل حسين خليل – مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية .

-لواء/ وليد جميل محمد الوكيل – مساعد الوزير لقطاع الرعاية الإجتماعية .

-لواء/ ياسر سيد محمد الحديدى – مساعد الوزير لقطاع شئون الضباط .

-لواء/ شريف رءوف زكي عبدالرازق – مساعد الوزير لقطاع الأمن .

-لواء/ إبراهيم ملك إبراهيم عبدالمسيح – مساعد الوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار .

-لواء/ نضال إبراهيم يوسف عبدالقادر – مساعد الوزير لأكاديمية الشرطة .

-لواء/ محمد مجدي عويس عطا الله شميله – مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

-لواء/ عماد الدين صديق عبدالفتاح عبدالله – مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة .

-لواء/ مهند محمد المأمون أحمد العرضى – مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ .

-لواء/ محمد منصور إبراهيم الباز – مساعد الوزير لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.

-لواء/ محمد فتح الله غازى إبراهيم – مساعد الوزير لقطاع الأمن الإقتصادى .

-لواء/ حسام عبدالعزيز محمد محمود – مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية .

-لواء/ شريف زهير محمد حاتم – مساعد الوزير لقطاع التدريب .

-لواء/ عاطف عبدالعزيز محمد خالد – مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى .

-لواء/ محمد إبراهيم فؤاد عبدالخالق الجندى – مساعد الوزير لقطاع الأمانة العامة .

-لواء/ محمد زهير عبدالحميد منصور – مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة .