"أبويا طردني من البيت".. أول بيان من الداخلية بشأن فتاة الشرقية

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه فتاة طالبة تقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق، تستغيث من تعرضها للتعدي والطرد من منزل أسرتها عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة.

وتقدمت الفتاة ببلاغ رسمي في 25 يوليو، أفادت فيه بتعرضها للاعتداء والطرد من قِبل والدها، زوجة والدها، جدها وجدتها لوالدها، وعمتها، نتيجة رسوبها في امتحانات الثانوية العامة.

على الفور، تم ضبط المشكو في حقهم، وبمواجهتهم أنكروا التهم الموجهة إليهم، مشيرين إلى وجود خلافات أسرية بين والد الفتاة ووالدتها المقيمة خارج البلاد، وأن والدها تزوج من أخرى وتركها في رعاية الجد والجدة.

وأكد أفراد الأسرة أن الفتاة دائمة التعدي عليهم بالسب والهروب من المنزل، وأنهم فقط قاموا بتعنيفها بغرض تقويم سلوكها، وقدموا مقاطع فيديو تُظهر محاولتها الهروب من نافذة منزلهم.

أضاف المشكو في حقهم أنهم لم يكونوا على علم برسوبها، بعدما أوهمتهم بالنجاح، وأكد شقيقها الأصغر، الطالب المقيم معها في منزل جدهما، أنه لم يتعرض للطرد، لكنه اختار مغادرة المنزل لمرافقة شقيقته حتى لا تبقى وحدها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ فحص البلاغ وسماع الأطراف المعنية لاتخاذ القرار القانوني المناسب.