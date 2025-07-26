رسائل خادشة وصور مُفبركة .. القبض على سائق نقل ذكي ابتز فتاة بالتجمع

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه فتاة تستغيث، متضررة من تعرضها لمراسلات خادشة وتهديد وابتزاز من قِبل سائق سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي، وذلك بعد انتهاء رحلتها عبر التطبيق.

وتقدّمت الفتاة التي تقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، ببلاغ رسمي بتاريخ 19 يوليو الجاري، أفادت فيه بأنها تلقت رسائل خادشة للحياء من السائق عبر هاتفها عقب انتهاء رحلتها، وحين تجاهلت التواصل معه، أقدم على تهديدها وابتزازها بصور مفبركة.

من خلال جهود البحث والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه بدائرة قسم شرطة الشروق، وعُثر بحوزته على السيارة المستخدمة في الواقعة، والتي تبين أنها منتهية التراخيص.

واعترف المتهم خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة كما ورد في بلاغ المجني عليها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، مع التحفظ على المركبة.