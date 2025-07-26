رصاصات غدر في نَصّ الشارع.. قرار من الجنايات في جريمة "ناهيا البلد"

كتب – رمضان يونس:



قررت محكمة مستأنف جنايات الجيزة تأجيل نظر استئناف "عامل" و4 آخرين على أحكام الإعدام والمؤبد، في واقعة اتهامهم بقتل عامل رمياً بالرصاص أثناء توجهه إلى العمل بمنطقة ناهيا البلد في بولاق الدكرور، إلى جلسة 7 سبتمبر المقبل.



كانت الدائرة الخامسة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عادل سيد جبر، قد أصدرت في 15 يناير 2025 حكمًا بإعدام المتهم "سعد. م" شنقًا، ومعاقبة 4 آخرين بالسجن المؤبد، بعد إدانتهم بارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصّد.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 15203 لسنة 2023 جنايات كرداسة، والمقيدة برقم 5937 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، أن المتهمين:

"سعد. م"، و"أحمد. م"، و"عبد العزيز. ح"، و"حسن. م"، و"سعد. خ"، قتلوا المجني عليه "عمرو جميل" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه، إذ أعدوا مخططًا إجراميًا، وجهّزوا أسلحة نارية (فرد خرطوش)، وتربصوا له في المكان الذي أيقنوا مروره منه، وبمجرد أن ظفروا به، أطلق المتهم الأول "سعد" عيارًا ناريًا صوبه، فأصابه قاصدًا قتله، بينما تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة لمؤازرته وهم يحملون الأسلحة النارية والبيضاء.



وأسندت النيابة للمتهمين تهم حيازة وإحراز 4 أسلحة نارية غير مششخنة، و7 طلقات نارية تستخدم على الأسلحة المذكورة، بالإضافة إلى سلاح أبيض (مطواة) وسلسلة حديدية، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.



كما وجّهت لهم تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف في مواجهة المجني عليهم: "أحمد. ن"، و"ناصر. أ"، و"عمرو. س"، و"محمد. ع"، بقصد ترويعهم وتخويفهم والتأثير على إرادتهم وفرض السطوة عليهم، إذ أشهروا الأسلحة النارية والبيضاء، واصطحبوا كلبين استخدموهما في التهديد، كما أطلقوا أعيرة نارية في الهواء، مما بثّ الرعب في نفوس الضحايا، وعرّض حياتهم للخطر، وأخلّ بأمنهم وسكينتهم.



وأثبت تقرير الطب الشرعي على جثمان المجني عليه "عمرو" أن الإصابات الموصوفة أعلى الفخذ الأيسر هي إصابات نارية رشّية حيوية حديثة، نتجت عن إطلاق مقذوفات خرطوش من مسافة تقارب 3 أمتار، مما أدى إلى تهتّك بالعضلات والأوعية الدموية الرئيسية ونزيف دموي إصابي حاد، وكانت هذه الإصابات السبب الرئيسي في الوفاة.



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