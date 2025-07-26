الجوازات والهجرة تواصل دعم الحالات الإنسانية وتُسرّع الإجراءات

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين من المواطنين راغبي الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان.

جاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين، لاسيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقد تم رصد الحالات الإنسانية بين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بمختلف المحافظات، لتقديم كافة أوجه التيسيرات لهم، حيث قامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية باستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن، وإنهاء الإجراءات الخاصة بهم.

وتؤكد وزارة الداخلية مواصلة اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها التيسير على المواطنين راغبي استخراج المستندات بمختلف المواقع الشرطية، وذلك كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.