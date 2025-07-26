في لفتة إنسانية.. الداخلية تعيد مسنًا مريضًا نفسيًا إلى أسرته بالقاهرة

كتب- علاء عمران:

في لفتة إنسانية جديدة، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في إعادة مسن إلى أسرته، في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل الدور المجتمعي من خلال التعامل الإيجابي مع الحالات والمواقف الطارئة ذات الطابع الإنساني.

كان قد ورد بلاغ إلى قسم شرطة عين شمس من ربة منزل، أفادت فيه بغياب شقيقها – "يحمل جنسية إحدى الدول" – ويعاني من مرض نفسي، وذلك عقب خروجه من مسكنهما الكائن بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد المتغيب والعثور عليه داخل نطاق دائرة القسم، دون أن يلحق به أي أذى.

تم استدعاء المُبلغة، وتسليمه لها بعد أخذ التعهد اللازم بحُسن رعايته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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