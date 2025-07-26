ضحايا منصة "VSA".. حلم الثراء السريع تحول إلى كابوس مالي

كتب- صابر المحلاوي:

كان كل ما يطمح إليه "ع.س" – أحد المواطنين المتضررين – أن يضاعف دخله من خلال الإنترنت، حين قرأ إعلانًا مبهرًا على فيسبوك عن منصة تُدعى "VSA"، تعده بأرباح كبيرة مقابل مهام بسيطة. بعد تجربة أولى ناجحة تلقى فيها أرباحًا صغيرة، قرر ضخ مبلغ أكبر، بل وشارك الرابط مع أقاربه وأصدقائه.

لم تمر أيام حتى اختفى التطبيق، وأُغلقت الحسابات، وتبخر الحلم. "ع.س" لم يكن الضحية الوحيدة، بل انضم إلى قائمة تضم 57 مواطنًا، تعرضوا لنفس السيناريو، وخسروا مجتمعين أكثر من 2.6 مليون جنيه.

النيابة العامة، بالتعاون مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، كشفت تفاصيل ما وصفته بـ"المخطط المنظم"، حيث تم تحديد وضبط 23 متهمًا، استخدموا شرائح ومحافظ إلكترونية باسمهم وآخرين، لإدارة الأموال الواردة من الضحايا وتحويلها خارج النطاق الرقابي.

أفضت التحريات إلى ضبط 23 متهمًا، بحوزتهم أدوات إلكترونية وشرائح اتصالات مربوطة بمحافظ إلكترونية، استخدمت في عمليات تلقي الأموال. كما استُخدمت حسابات ومواقع لترويج نشاطهم الاحتيالي.

أقوال الضحايا وعددهم 57 حتى الآن، أوضحت أن المتهمين أوهموهم بتحقيق أرباح عبر مهام رقمية، ومنحوهم مبالغ بسيطة مبدئيًا لاكتساب الثقة، قبل أن يتورطوا في تحويل مبالغ ضخمة، بلغ مجموعها نحو 2.6 مليون جنيه.