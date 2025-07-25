الأمن يكشف حقيقة فيديو "بلطجة الباعة الجائلين" داخل مترو الأنفاق

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء إحدى السيدات بقيام بعض الباعة الجائلين بممارسة أعمال بلطجة داخل إحدى عربات مترو الأنفاق، ومحاولتهم التعدي عليها بأسلحة بيضاء والاستيلاء على هاتفها المحمول بعد قيامها بتصويرهم، مع الزعم بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وبالفحص تبين أن الواقعة تعود لتاريخ 24 يوليو الجاري، حيث نشبت مشادة كلامية بين السيدة القائمة على النشر وثلاثة أشخاص داخل إحدى عربات مترو الأنفاق بمحطة حلمية الزيتون بالقاهرة، وذلك عقب قيامها بتصويرهم أثناء المزاح فيما بينهم داخل عربة مخصصة للسيدات، بالمخالفة للقواعد.

وقد أثار التصوير استياءهم، ما دفعهم لمحاولة جذب الهاتف لمسح الفيديو، وتمكنت الخدمات الأمنية المتواجدة بالمحطة من ضبط المتهمين، ولم يُعثر بحوزتهم على أي أسلحة بيضاء. وبمواجهتهم، أقروا بمحاولتهم جذب الهاتف اعتراضًا على تصويرهم.

والمثير أن السيدة المعنية رفضت في البداية تحرير محضر بالواقعة، إلا أنه عقب نشرها المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، جرى استدعاؤها، حيث أقرت بكذب ادعائها بشأن استخدام الأسلحة البيضاء، واعترفت بقيامها بنشر الفيديو بهدف زيادة نسب المشاهدات لتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين، كما تم اتخاذ اللازم قانونًا ضد السيدة لادعائها الكاذب ونشر أخبار غير صحيحة.