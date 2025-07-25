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بسبب فسخ خطوبة.. ضبط طرفي مشاجرة السيدات في شبرا الخيمة

09:45 م الجمعة 25 يوليه 2025

ضبط طرفي مشاجرة السيدات في شبرا الخيمة

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كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة مشاجرة نشبت بين عدد من السيدات في منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام مجموعة من السيدات بالاعتداء على فتاة في الشارع.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 15 يوليو الجاري، ورد بلاغ إلى قسم شرطة أول شبرا الخيمة بوقوع مشاجرة بين طرفين:

الطرف الأول: سائق، وزوجته التي أُصيبت بجروح قطعية، وبعض من أقاربه.

الطرف الثاني: عامل، مصاب بجروح قطعية، ووالدته.

وبحسب التحريات، فإن سبب المشاجرة يعود إلى قيام شقيق العامل من الطرف الثاني بفسخ خطبته من كريمة السائق من الطرف الأول، ما تسبب في نشوب خلافات تطورت إلى مشادة كلامية ثم اشتباك بالأيدي، أسفر عن إصابات متبادلة بين الطرفين.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط جميع أطراف المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على خلفية الخلافات العائلية الناتجة عن فسخ الخطوبة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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