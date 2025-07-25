غرفة تعذيب وسلاسل وسلك كهربا.. تفاصيل صادمة لتكبيل شاب في الشرقية|صور

كتب - عاطف مراد:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات فيديو صادم جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه شاب مقيد بسلسلة حديدية، أثناء تعرضه للتعذيب والصعق بالكهرباء داخل حظيرة ماشية بمحافظة الشرقية.

أظهرت التحريات عدم ورود أي بلاغ رسمي بشأن الواقعة، لكن بالفحص أمكن تحديد هوية الشاب المجني عليه، وهو عامل مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية.

أكد الشاب في أقواله أن أحد أقاربه هو من وثّقه بالسلاسل الحديدية وتعدّى عليه بالضرب والصعق باستخدام سلك كهربائي، بحجة رفضه قيامه بجمع القمامة في القرية، بدعوى الحفاظ على "سمعة العائلة".

تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بتفاصيل الواقعة، واعترف باستخدام هاتفه المحمول لتصوير فيديو التعذيب داخل الحظيرة.

أُحيل المتهم للنيابة العامة، واتُخذت الإجراءات القانونية حياله.