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فتاتان تقودان هجومًا مسلحًا.. إطلاق نار يرعب الأهالي بشبرا الخيمة| فيديو

02:52 م الجمعة 25 يوليه 2025

اطلاق نار - تعبيرية

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كتب - عاطف مراد

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة من أهالي منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بسبب تعدي مجموعة من الأشخاص على السكان وإطلاق أعيرة نارية في الهواء.

وتبين أنه بتاريخ 17 يوليو الجاري، تلقى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بلاغًا من مالك محل، أفاد خلاله بتضرره من قيام 6 أشخاص، بينهم فتاتان، بالتعدي عليه بالسب وإطلاق النار في الهواء أمام المحل الخاص به، على خلفية خلافات سابقة، بعد قيامه بطرد الفتاتين من العمل بالمحل.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهم على 2 بندقية خرطوش، فرد خرطوش، وكمية من مخدر الهيروين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، ويجري استكمال التحقيقات.

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شبرا الخيمة إطلاق أعيرة محافظة القليوبية أجهزة الأمن
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