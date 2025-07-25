كتب - عاطف مراد

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات مرورية مكثفة خلال الـ24 ساعة الماضية، استهدفت ضبط مخالفات قائدي الدراجات النارية، والتأكد من التزامهم بارتداء الخوذة، لحماية أرواحهم والحد من الحوادث المرورية.

وأسفرت نتائج الحملات عن تحرير 596 مخالفة لقائدي الدراجات النارية، لعدم الالتزام بارتداء الخوذة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأهابت وزارة الداخلية مجددًا بقائدي الدراجات النارية بضرورة الالتزام بارتداء الخوذة، كما دعت قائدي السيارات إلى الالتزام بالحارات المرورية المخصصة لهم، تحقيقًا للانضباط المروري، وتجنبًا للمساءلة القانونية.