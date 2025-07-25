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شرطة النقل تضبط 1411 قضية متنوعة في 24 ساعة

01:54 م الجمعة 25 يوليه 2025

حملة أمنية - ارشيفية

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كتب - عاطف مراد:
شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة استهدفت تأمين مرافق النقل والمواصلات، وضبط الخارجين عن القانون، في إطار جهود قطاع الأمن الاقتصادي لتحقيق الانضباط والحد من الظواهر السلبية بالمحطات والقطارات.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة عن ضبط 1411 قضية متنوعة، شملت مخالفات تؤثر على انتظام العمل داخل محطات مترو الأنفاق والسكة الحديد، وداخل عربات القطارات.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة مختلف صور الجريمة.

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وزارة الداخلية حملات أمنية شرطة النقل والمواصلات
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