تنفيذ 85 ألف حكم قضائي وضبط 318 قضية مخدرات خلال 24 ساعة



كتب - عاطف مراد:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة بجميع مديريات الأمن لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط العناصر الإجرامية، والسيطرة على الشارع المصري.

وأسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 318 قضية اتجار في المواد المخدرة تورط فيها 357 متهمًا، إلى جانب ضبط 145 قطعة سلاح ناري بحوزة 110 متهمين.

كما نجحت الحملات في تنفيذ 85,460 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 7 متهمين هاربين من أحكام، و15 متهمًا من القائمين بأعمال البلطجة.

وشملت الجهود أيضًا ضبط 299 دراجة نارية مخالفة، و25,527 مخالفة مرورية متنوعة، إضافة إلى فحص 62 سائقًا على الطرق السريعة، تبيّن تعاطي 10 منهم للمواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة الوزارة حملاتها الأمنية بكافة أنحاء الجمهورية لإحكام السيطرة وتحقيق الانضباط.