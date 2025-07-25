5 قضايا جلب تنتهي بضبط 10 متهمين و38 كجم مخدرات في أسوان ودمياط

كتب - عاطف مراد:

شارك قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في مديريتي أمن أسوان ودمياط، في تنفيذ حملات أمنية موسعة بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وأسلحة نارية غير مرخصة، إلى جانب تنفيذ مئات الأحكام القضائية.

في محافظة أسوان، أسفرت الجهود عن ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة، شملت أكثر من 6 كيلوجرامات من الحشيش وكمية من الهيروين. كما تم ضبط 3 قطع سلاح ناري غير مرخصة، بينها بندقيتان آليتان وبندقية خرطوش، بحوزة 5 متهمين، لثلاثة منهم معلومات جنائية، إلى جانب تنفيذ 823 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وفي محافظة دمياط، تم ضبط 5 قضايا جلب مواد مخدرة، شملت أكثر من 7 كيلوجرامات من الحشيش، و11 كيلوجرامًا من البانجو، و10 كيلوجرامات من مخدر الهيدرو، إلى جانب كمية من الهيروين. كما تم ضبط قطعتين من الأسلحة النارية غير المرخصة من نوع "فرد خرطوش"، بحوزة 5 متهمين، لأربعة منهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات لضبط العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون.