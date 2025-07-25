الداخلية تضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بأكثر من 4 ملايين جنيه



كتب - عاطف مراد:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، وبالتنسيق مع مديريات الأمن، في ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية خلال 24 ساعة فقط.

وأسفرت الجهود عن كشف تعاملات غير مشروعة بقيمة تجاوزت 4 ملايين جنيه تمت خارج الإطار القانوني المعتمد.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات.