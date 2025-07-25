كتب - عاطف مراد:

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مشاجرة دامية وقعت بدائرة قسم شرطة السلام ثان في القاهرة، إثر بلاغ ورد بشأن وقوع مشاجرة استخدمت فيها أسلحة نارية وبيضاء.

وتبيّن بالفحص أن الواقعة بدأت بعد قيام أحد أفراد الطرف الثاني بمعاكسة ربة منزل، ما أثار غضب الطرف الأول الذي ضم شخصين لهما معلومات جنائية، وربة المنزل ذاتها. وقد تطورت المشادة إلى مشاجرة عنيفة، استعان فيها الطرفان بعدد من ذويهم، حيث ضم الطرف الثاني 5 أشخاص، بينهم 4 من أصحاب السوابق، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم.

وتبادل الطرفان الاعتداء باستخدام أسلحة نارية وبيضاء وعصا خشبية، ما أسفر عن إصابة شخصين من الطرف الثاني.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط أطراف المشاجرة وبحوزتهم 2 فرد خرطوش، سلاح أبيض، وعصا خشبية، وتبيّن أنها الأدوات المستخدمة في الواقعة. وبمواجهتهم، أقروا بارتكابهم الجريمة بسبب المعاكسة.