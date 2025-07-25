مصرع عنصر شديد الخطورة بعد تبادل نار في أسيوط

كتب - علاء عمران:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في تعقّب وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة الهاربة من الأحكام القضائية، حيث تمكّنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من تحديد مكان اختباء أحد العناصر الإجرامية شديدي الخطورة.

وكشفت التحريات أن المتهم صادرة بحقه أحكام بالسجن والسجن المؤبد في قضايا "سلاح، بلطجة، سرقة بالإكراه"، كما أنه مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية "بلطجة واستعراض قوة وسلاح".

وعقب تقنين الإجراءات، داهمت القوات موقع اختبائه بدائرة مركز شرطة أبنوب في محافظة أسيوط، إلا أنه بادر بإطلاق النار تجاه القوات، مما استدعى الرد، وأسفر تبادل إطلاق النار عن مصرعه، وعُثر بحوزته على بندقية آلية وكمية من الطلقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.