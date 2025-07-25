الداخلية تنفي مزاعم الإخوان: لا صحة لاحتجاجات داخل مراكز التأهيل



كتب - عاطف مراد:

نفت وزارة الداخلية بشكل قاطع ما جرى تداوله عبر إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم بوجود رسائل منسوبة لعدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، تزعم وقوع احتجاجات بدعوى تعرضهم لانتهاكات.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي صادر اليوم الجمعة، أن جميع مراكز الإصلاح والتأهيل مجهّزة بكافة الإمكانيات المعيشية والصحية، وذلك ضمن خطة تطوير وتحديث شاملة للمنظومة العقابية، بما يتماشى مع أعلى معايير حقوق الإنسان الدولية.

وأوضحت الداخلية أن تلك المراكز تخضع لإشراف قضائي دائم، مشيرة إلى أن تكرار الجماعة الإرهابية لتلك المزاعم الكاذبة يأتي في إطار محاولات فاشلة للتشكيك في سياسة الدولة العقابية الحديثة، ويعكس حالة الإفلاس التنظيمي والإعلامي التي تعيشها الجماعة.