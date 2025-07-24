3 حالات اختناق في حريق مصنع مواد غذائية بالقطامية

كتب- محمد شعبان:

أصيب 3 أشخاص بحالات اختناق في حريق مصنع مواد غذائية بالقطامية اليوم الخميس.

تلقى مأمور قسم شرطة ثالث القاهرة الجديدة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد الدخان من منشأة صناعية بشارع المستقبل.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ4 سيارات إطفاء بقيادة نائبه وتبين بالفحص اشتعال النيران في مصنع مواد غذائية بالمنطقة الصناعية، مكون من 4 طوابق والحريق بالدور الأخير.

وحاصر رجال الإطفاء مصدر الحريق، ونجحوا في إخماده ومنع امتداده إلى باقي الأدوار فيما أصيب 3 عامل بحالات اختناق حالتهم مستقرة.