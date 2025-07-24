إعلان

3 حالات اختناق في حريق مصنع مواد غذائية بالقطامية

08:51 م الخميس 24 يوليو 2025

حريق مصنع بالقطامية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد شعبان:

أصيب 3 أشخاص بحالات اختناق في حريق مصنع مواد غذائية بالقطامية اليوم الخميس.

تلقى مأمور قسم شرطة ثالث القاهرة الجديدة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد الدخان من منشأة صناعية بشارع المستقبل.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ4 سيارات إطفاء بقيادة نائبه وتبين بالفحص اشتعال النيران في مصنع مواد غذائية بالمنطقة الصناعية، مكون من 4 طوابق والحريق بالدور الأخير.

وحاصر رجال الإطفاء مصدر الحريق، ونجحوا في إخماده ومنع امتداده إلى باقي الأدوار فيما أصيب 3 عامل بحالات اختناق حالتهم مستقرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق حريق مصنع مصنع مواد غذائية القطامية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد ينتقد ارتفاع أسعار الإسكان الاجتماعي.. ويطالب بالتدخل الرئاسي