"حشيش من ورا الباب".. أمن الجيزة يكشف ملابسات فيديو مثير للجدل

كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي ملابسات فيديو متداول يظهر مجموعة من الأشخاص يشترون مواد مخدرة من خلف بوابة حديدية لأحد المنازل.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 مايو الماضى أمكن ضبط القائمين على بيع وترويج المواد المخدرة بمقطع الفيديو المشار إليه عنصرين جنائيين وبحوزتهما كمية من مخدرى "الحشيش، الآيس".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.