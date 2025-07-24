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سيدة تتخلص من رضيعها بمساعدة والدتها في الإسكندرية

08:31 م الخميس 24 يوليه 2025

أم تتخلص من رضيعها

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القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات مباحث المنتزه بالإسكندرية ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن عثور شخص على رضيع حديث الولادة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 22 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه من شخص بعثوره على رضيع حديث الولادة بجوار أحد صناديق القمامة بالمنطقة محل سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبتا الواقعة سيدتين "والدة الطفل ووالدتها" وبمواجهتهما أقرتا بإرتكاب الواقعة واعترفت إحداهما بأن الطفل ابنها.

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