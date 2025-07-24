انفجار أسطوانة غاز بشارع المعز وجثة أمام مول بالتجمع

كتب - محمد شعبان:

أصيب شخص في انفجار أسطوانه غاز بمحل فطائر بالجمالية اليوم الخميس.

الفحص المبدئي أثبت انفجار أسطوانة غاز نتج عنه حريق بمحل فطائر بقطعة أرض بشارع بين السهاريج المتفرع من شارع المعز، مما أسفر عن سقوط مصاب تم نقله إلى مستشفى الحسين.

كما اندلع حريق ثان بمركز تصوير مستندات بالطابق الأول بالعقار رقم 72 والمكون من 12 طابقا بشارع الناصر خلف وزارة الدفاع بحدائق القبة دون إصابات.

فيما لقي شخص مصرعه إثر سقوطه من مبنى تحت الإنشاء مكون من 4 طوابق أمام مول ماركت التجمع الأول وخلف أكاديمية الشرطة تابع لقسم شرطه أول القاهرة الجديدة.