دون وفيات.. تصادم عدد من السيارات الملاكي بالقاهرة الجديدة

كتب- عاطف مراد:

شهدت منطقة التجمع بالقاهرة الجديدة، اليوم الخميس، حادث تصادم عدد من السيارات الملاكي، مما أسفر عن تهشمها.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة المرور يفيد بوقوع حادث تصادم عدد من السيارات بدائرة قسم القاهرة الجديدة، وذلك دون وقوع وفيات.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين تصادم عدد من السيارات، وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.