ترحيل محمد عبد الحفيظ المتهم بحركة "حسم" خارج تركيا

كتب- محمود الشوربجي:

كشفت محامية الإخواني والقيادي بحركة "حسم" محمد عبد الحفيظ، المقبوض عليه في مطار إسطنبول، عن ترحيله إلى خارج الأراضي التركية دون أن توضح وجهته التي غادر إليها.

‏وقالت المحامية في تغريدة لها عبر صفحتها على منصة "إكس"، إن عبد الحفيظ، تم ترحيله من تركيا.

وكانت السلطات التركية قد ألقت القبض على "عبد الحفيظ"، الاثنين الماضي، في مطار إسطنبول، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية المصرية استهداف عناصر إرهابية تابعة لحركة "حسم" حاولت تنفيذ عمليات تخريبية في البلاد.

كما أعلنت أسرة القيادي الإخواني محمد عبد الحفيظ عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، عن ترحليه من الأراضية التركية، وناشدت زوجته المسؤولين الأتراك يإعادة زوجها ولم شمله بأطفاله.

وأكدت زوجة عبد الحفيظ، أن فريق دفاعه سيتقدم بطلبات لضمان سلامته.

وسبق وصدرت أحكام بالسجن المؤبد ضد عبدالحفيظ في أكثر من قضية، أبرزها القضية رقم 64 لسنة 2016 جنايات عسكرية شمال القاهرة، المعروفة بمحاولة استهداف عدد من الشخصيات العامة.

كما حُكم عليه بالمؤبد في القضية رقم 120 لسنة 2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة، والخاصة بمحاولة استهداف الطائرة الرئاسية واغتيال المقدم ماجد عبد الرازق، معاون مباحث قسم شرطة النزهة.