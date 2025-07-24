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رفع 36 مركبة متروكة ومتهالكة في شوارع القاهرة والجيزة

02:19 م الخميس 24 يوليو 2025

متروكة ومتهالكة في الشوارع

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كتب - علاء عمران:

كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لرفع المركبات المتروكة والمهملة من الشوارع، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري.

وشنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عدة حملات مكثفة، أسفرت عن رفع 36 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق والأحياء والإدارات المعنية.

جاءت هذه التحركات في إطار تكليفات وزارة الداخلية بتحقيق الانضباط المروري، ومنع تكدس المركبات غير الصالحة داخل الشوارع.

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