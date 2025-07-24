الداخلية تضبط 599 قائد دراجة نارية خالفوا ارتداء الخوذة

كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 599 مخالفة مرورية لقائدي الدراجات النارية، لعدم التزامهم بارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

وجددت الوزارة مناشدتها لقائدي الدراجات النارية بضرورة الالتزام بارتداء الخوذات حفاظًا على أرواحهم وسلامة الآخرين، كما شددت على أهمية التزام قائدي السيارات بالسير في الحارات المخصصة لهم، للمساهمة في تحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث.

وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية مستمرة لضبط المخالفات وضمان سلامة المواطنين على الطرق.





