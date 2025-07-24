الأمن يضبط 4 ملايين جنيه من تجار العملة

كتب - علاء عمران:

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملة موسعة لضبط قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وأسفرت الجهود عن ضبط نحو 4 ملايين جنيه لدى عدد من المتهمين.

ونجحت الحملات في توقيف عدد من تجار العملة، بالتنسيق بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، وعدد من مديريات الأمن.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين، في إطار مواجهة المضاربة على العملات خارج السوق المصرفي الرسمي، وحماية الاقتصاد الوطني.