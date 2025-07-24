كتب- أحمد عادل ورمضان يونس:

أسدلت محكمة مستأنف جنح الجيزة، الستار عن حيثيات حكمها برفض الاستئناف المقدم من المتهمين بالتسبب في انفجار خط غاز أكتوبر الذي أسفر عن مصرع وإصابة 24 شخصًا، وتأييد حكم السجن 10 سنوات الصادر بحقهم.

وكشفت الحيثيات عن أدوار المسؤولين عن وقوع الحادث بشركة مقاولات المليجي على النحو الآتي، حيث تقع المسؤولية على المهندس المسؤول عن تنفيذ العملية "محمد وجيه" في عدم الحصول على التراخيص اللازمة من جهات المرافق التحتية واستعمال معدات ثقيلة (لودر) دون عمل جسات استكشافية يدوية وحفر عمق أزيد من عمق القطاع العرضي مما أدى إلى كسر الماسورة.

وتابعت الحيثيات، أن دور المهندس "أحمد جمعة" متابعة الأعمال واستخراج التصاريح والتأكد من تنفيذها والمشرف على سائق اللودر الذي قام بكسر الماسورة، فكان يجب عليه إيقافه وعدم استكمال الحفر، وبشأن مسؤولية المكتب الاستشاري تكمن في عدم تأكد المهندس "علاء إبراهيم" والمهندس "أحمد ياسين" من استخراج شركة المقاولات لكافة التصاريح والحصول على صورة منها وعدم الإشراف على الأعمال بمحل الواقعة.

وأشارت الحيثيات، أنه جاء في تقرير المعمل الجنائي إدارة فحص آثار الحرائق والمفرقعات، أنه بإجراء المعاينة تبين أن الحريق شب نتيجة حدوث تسرب وانتشار للغاز الطبيعي من الماسورة المارة بباطن الأرض بمنطقة أعمال توسعة الطريق نتيجة حدوث شق أو ثقب بها وخروج الغاز مندفعا منها تحت ضغط 7 بار وانتشاره بالمنطقة محل الحادث واختلاطه بالهواء الجوي واشتعاله بأي مصدر حراري توافر تواجده كالشرر الكهربائي الناتج من أي من المركبات المارة بالمنطقة.