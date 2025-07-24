خلافات جيرة تنتهي بإصابة مواطن بطلق ناري في بدر

كتب - علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مشاجرة نشبت بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة، وأسفرت عن إصابة أحد السكان بطلق ناري أثناء وقوفه في شرفة منزله.

وتبين أن المشاجرة وقعت بين 3 أشخاص من طرف، وشخصين من الطرف الآخر، وجميعهم مقيمون بالمنطقة، بسبب خلافات حول الجيرة. وخلال الواقعة، أطلق أحد أفراد الطرف الأول عيارًا ناريًا في الهواء، فأصاب أحد المواطنين بشكل عَرَضي.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط طرفي المشاجرة، وتم التحفظ على السلاح المستخدم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة نتيجة الخلافات.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل وزارة الداخلية جهودها لفرض الأمن وملاحقة الخارجين على القانون.