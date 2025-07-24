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ضبط مالك مخزن كتب مدرسية دون ترخيص بالظاهر

12:17 م الخميس 24 يوليه 2025

كتب مدرسية دون ترخيص - أرشيفية

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كتب- علاء عمران:

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك مكتبة ومخزن "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة، بتوزيع وبيع العديد من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبط مالكه، بالتفتيش فى حضوره تم العثور على عدد من نسخ الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية "بدون تصريح" بالمخالفة للقانون.

وبمواجهته أقر بأنه مالك المخزن وارتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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