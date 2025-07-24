لمسها وهي بتركب المكيروباص.. ضبط عامل تحرش بسيدة في البساتين

كتب - عاطف مراد:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات واقعة تحرش وقعت داخل سيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة، بعدما تقدمت سيدة ببلاغ تتهم فيه أحد الركاب بالتعدي عليها لفظيًا وجسديًا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من سيدة مقيمة بدائرة القسم، أفادت فيه بتعرضها للتحرش أثناء استقلالها ميكروباص، حيث قام أحد الركاب بالتقرب منها وملامستها بشكل غير لائق، ما دفعها للاستغاثة.

وعقب فحص البلاغ، تمكنت فرق البحث من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه عامل ومقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة كما وردت في أقوال المجني عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى جهات التحقيق.