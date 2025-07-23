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لحظة مروعة.. سائق توك توك يدهس مسنًا ويهرب بالشرقية|فيديو

12:05 ص الأربعاء 23 يوليه 2025

المتهم

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كتب - عاطف مراد:

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، وثّق لحظة دهس مسن من قبل قائد مركبة "توك توك" أثناء عبوره الطريق بإحدى مناطق محافظة الشرقية، ثم لاذ السائق بالفرار عقب الحادث.

توصلت التحريات إلى تحديد وضبط مركبة التوك توك التي تبيّن أنها بدون لوحات معدنية، كما تم القبض على قائدها. وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة، مؤكدًا أنه فوجئ بالمجني عليه أمامه ولم يتمكن من تفاديه، مشيرًا إلى أنه فر من موقع الحادث خوفًا من ضبطه.

جرى التحفظ على المركبة، واتُّخذت الإجراءات القانونية بحق المتهم.

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