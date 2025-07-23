إعلان

"بإيده ورجله".. عاطل يضرب طليقته خلال رؤية نجله داخل نادٍ بالإسماعيلية|فيديو

10:45 م الأربعاء 23 يوليو 2025

المتهم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp



كتب - عاطف مراد:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه سيدة تتهم طليقها بالتعدي عليها وعلى نجلها داخل أحد الأندية، خلال تنفيذ حكم رؤية صادر لصالحه بمحافظة الإسماعيلية.

تبيّن من الفحص أن الواقعة حدثت يوم 18 من الشهر الجاري، عندما أبلغت السيدة، صاحبة المنشور، الأجهزة الأمنية بتعرضها ونجلها البالغ من العمر 11 عامًا للاعتداء بالضرب من قبل طليقها، ما أسفر عن إصابتها بسحجات وكدمات، وذلك على خلفية خلافات أسرية بين الطرفين.

بضبط المتهم ومواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة نتيجة خلافات سابقة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عاطل ضرب عاطل يضرب طليقته يضرب نجله خلال تنفيذ حكم رؤية الإسماعيلية داخل أحد الأندية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"عمرو" يطلب تطليق زوجته: "عندها هرمونات نكد وعياط"

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - أول رد رسمي على أنباء توتر العلاقة بين مصر والسعودية
الإفراج عن 1056 نزيلًا بعفو رئاسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
رئيس الوزراء يكشف عن موعد تشغيل محطة الضبعة النووية
تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات كليات الطب والهندسة
تنسيق الكليات 2025.. تفاصيل بشأن النظام الجديد
منع مها الصغير من الظهور الإعلامي وإحالتها للنيابة.. ولفت نظر لـ"معكم منى الشاذلي"
في حضرة التفوق.. أوائل "الثانوية العامة" يروون حكايات الإصرار والنجاح (تغطية خاصة)