



كتب - عاطف مراد:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه سيدة تتهم طليقها بالتعدي عليها وعلى نجلها داخل أحد الأندية، خلال تنفيذ حكم رؤية صادر لصالحه بمحافظة الإسماعيلية.

تبيّن من الفحص أن الواقعة حدثت يوم 18 من الشهر الجاري، عندما أبلغت السيدة، صاحبة المنشور، الأجهزة الأمنية بتعرضها ونجلها البالغ من العمر 11 عامًا للاعتداء بالضرب من قبل طليقها، ما أسفر عن إصابتها بسحجات وكدمات، وذلك على خلفية خلافات أسرية بين الطرفين.

بضبط المتهم ومواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة نتيجة خلافات سابقة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.



